Nas vésperas da final da Copa do Brasil, Flamengo sofre goleada para o Athletico Paranaense por 3 a 0 em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (13), no estádio Kléber Andrade. Os gols do Furacão foram marcados por Cacá, Alex Santana e Vitor Bueno. Zagueiros do Clube da Gávea foi um dos destaques negativos da partida, junto com o técnico Jorge Sampaoli.