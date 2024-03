Torcida do Al-Ittihad organiza protesto contra injustiça na liga saudita, após derrota para o Al-Hilal

Al-Hilal vence a segunda partida contra o Al-Ittihad na temporada (Divulgação/Al-Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 18:29 • Riade (Arábia Saudita)

Após ter sua segunda derrota consecutiva para o Al-Hilal, na temporada, os torcedores do Al-Ittihad iniciou um protesto contra a desigualdade no futebol saudita. Os apoiadores do clube, que possuem jogadores como Kanté, Benzema e Fabinho, estão planejando se manifestar com notas falsas, que possuem como alvos o clube de Neymar e Jorge Jesus e o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, os atuais líder e vice-líder do campeonato.

A torcida do Al-Ittihad, que é considerado o clube mais popular da Arábia Saudita, fizeram cédulas falsas, chamando a SPL de "Liga Tom e Jerry", usando os rostos dos personagens. O desenho animado seria uma referência aos dois clubes que lideram o campeonato, com o gato Tom, usando a camisa do Al-Hilal e o rato Jerry com uma do Al-Nassr. Na nota vem escrito: "Futebol de Comédia destrói a paixão. Não há justiça" e "100% de hipocrisia".

Outro alvo da torcida do Ittihad é o vice-presidente da liga, Saad Allazeez, que seria um dos responsáveis pelas divisões orçamentárias da competição. Outra cédula foi produzida, mas desta vez com o rosto do dirigente. O protesto com as notas está marcado acontecer na partida entre Al-Ittihad e Al-Hilal, na volta das quartas de final da Champions League da Ásia, na próxima terça-feira (12).

O motivo do protesto acontece, pois o Ittihad perdeu sua segunda partida para o Hilal na temporada, por 2 a 0, no jogo de ida da Champions League asiática. O time comandado por Jorge Jesus venceu o outro confronto por 3 a 1, na liga nacional.

O Al-Ittihad, comandado por Marcelo Gallardo é o atual campeão saudita, mas vem fazendo má campanha nesta temporada, estando na quinta colocação, com 37 pontos, 25 a menos que o Al-Hilal, que lidera.

O curioso é que o Al-Ittihad também é uma das quatro equipes que estão sendo controladas por um fundo de investimento público do governo saudita. Além dele, Al-Ahli, Al-Hilal e Al-Nassr contam com a injeção de dinheiro para contratações e salários, viabilizando a contratação de nomes como Neymar, Cristiano Ronaldo e Benzema.

A contratação de Benzema para o Al-Ittihad chocou o mundo do futebol, pois o francês havia ganhado a Bola de Ouro, após um ano vitorioso pelo Real Madrid. Além dele, outros atletas como Kanté, Fabinho e Jota, também foram contratados.