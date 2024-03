Esposa de Éverton Ribeiro reclama de postura de torcedores do Flamengo: ‘Muito chato’

Marília Nery e Éverton Ribeiro têm dois filhos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 18:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Marilia Nery, esposa de Éverton Ribeiro, foi às redes sociais e reclamou da atitude de alguns torcedores do Flamengo. A mulher não gostou das críticas feitas ao jogador na partida do Bahia contra o Ceará, na Copa do Nordeste, na última quarta-feira (6).

- Sabe o que não entendo? Nunca deu um motivo pra ter hater... Se vai bem, que foi a grande maioria até aqui, graças a Deus, e alguém fala: é viúva e fã de jogador, não pode. Daí erra um lance ou tem um tweet reclamando aí viraliza - começou Marília.

- Eu nunca me envolvi em polêmica com torcida, sempre respeitei muito a opinião de todos. Mas, poxa, tá muito chato isso... Galera caçando motivo pra jogar hate no cara que tá longe... Vão ter momentos bons e ruins. Então quem gosta vai continuar torcendo - completou.

Nos comentários da publicação, Marília afirmou que as críticas não eram aos torcedores do Bahia. Outros rubro-negros, no entanto, saíram em defesa da esposa do craque e elogiaram o jogador. Em sete anos, Éverton Ribeiro conquistou 11 títulos com a camisa do Flamengo.