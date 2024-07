O último clube assumido pelo treinador foi o Athletico Paranaense (Foto: Gabriel Rosa Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 11:02 • Rio de Janeiro

O Fluminense, que demitiu seu técnico após uma sequência ruim de resultados, busca um substituto para Fernando Diniz no mercado. Um dos nomes ventilados no Fluminense, foi o do técnico Cuca que está sem clube desde que pediu demissão do Athletico Paranaense. Os torcedores protestaram contra a investida do time tricolor pelo treinador.

Cuca foi acusado de cometer violência sexual contra uma jovem de 13 anos, quando o técnico brasileiro era jogador do Grêmio e participava de excursão na Suiça em 1987.

O histórico do treinador despertou muita rejeição e revolta na torcida, que detonou a diretoria do Fluminense nas redes sociais. Confira a repercussão;

