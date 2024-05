Torcedores pedem Puskas a Amaral em jogo beneficente e exaltam golaço: ‘Pura arte’

Amaral marcou golaço no Futebol Solidário e foi exaltado nas redes sociais (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 14:43 • Rio de Janeiro (RJ)

No jogo beneficente em prol do Rio Grande do Sul, o volante Amaral surpreendeu o público presente no Maracanã com um golaço de voleio. Aos 51 anos, o ex-jogador não escondeu a satisfação com o que fez.

Nas redes sociais, os torcedores exaltaram o gol marcado pelo ex-atleta. Enquanto alguns relembraram com carinho do futebol no passado, outros chegaram a pedir o Prêmio Puskas para o veterano.

Confira as reações da web: