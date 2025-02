Como de costume, o clássico entre Flamengo e Vasco, neste sábado (15), válido pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã, começou com tensão. Ainda no primeiro tempo, uma discussão entre Léo Jardim e Vegetti, companheiros de equipe, deixou os torcedores cruz-maltinos preocupados nas redes sociais.

Durante toda a partida, o capitão vascaíno foi visto cobrando seus companheiros em campo. Em uma dessas vezes, reclamou com o zagueiro Lucas Freitas por ceder um lateral de graça para os rubro-negros. O atacante do Vasco pediu maior precisão na hora dos passes. Em seguida, a cobrança chegou no goleiro Léo Jardim, que não deixou barato e respondeu à altura.

O conflito entre os principais jogadores da equipe comandada por Carille gerou apreensão dos torcedores nas redes sociais, que lamentaram a situação. Veja os comentários:

Veja momento da discussão

Logo em seguida da discussão, Gonzalo Plata sofreu pênalti, após uma falta de Zucarello, e Bruno Henrique cobrou para estufar as redes de Léo Jardim e abrir o placar no Maracanã. Após a partida, o goleiro vascaíno falou sobre o desentendimento com o camisa 99:

– Foi uma situação do jogo (o bate-boca com Vegetti). Claro que os nervos estão à flor da pele, não dá para pedir por favor e com licença. A gente acaba discutindo, mas sempre pelo bem do Vasco. Tivemos muita dificuldade, nos impuseram um ritmo e uma pressão muito fortes. Não conseguimos impor nosso jogo. É ver o que o professor (Carille) tem a falar, voltar para um segundo tempo melhor.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Vasco

10ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 21h45 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV;

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães;

🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Thiago Filemon Pinto;

🖥️ VAR: Philip George Bennett.