Torcedores do Vasco detonam Léo Jardim após falha: ‘Fernando Miguel sem barba’

Léo Jardim falhou no gol sofrido pelo Vasco contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil (Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 22:11 • Rio de Janeiro (RJ)

No jogo entre Atlético-GO e Vasco, Emiliano Rodríguez abriu o placar para o Dragão em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O centroavante foi acionado pelo lado esquerdo e contou com a falha de Léo Jardim para balançar as redes.

Torcedores do Cruz-Maltino se revoltaram com o posicionamento e a falha do goleiro no gol sofrido pela equipe carioca. Os fãs relembraram outros erros do arqueiro e chegaram a compará-lo com Fernando Miguel, que não teve uma das melhores passagens pelo Vasco.

Confira as reações na web: