Torcedores do São Paulo detonam insistência de Zubeldía: ‘Revoltante’

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 21:44 • São Paulo (SP)

Parte da torcida do São Paulo está na bronca com uma insistência de Zubeldía: não escalar garotos das categorias de base com frequência. Contra o Botafogo, nesta quarta-feira (24), Welington e Lucas Moura foram os titulares formados no clube, mas um já tem 31 anos e o outro está entre os profissionais há anos.

A "bronca" dos tricolores se dá pela falta de oportunidades aos atuais jovens de Cotia, por exemplo o meio-campista William Gomes e o atacante Henrique Carmo. Ambos não estavam no banco de reservas do São Paulo diante do Botafogo. Entre os suplentes, Rodrigo Nestor, Juan, Liziero e Patryck Lanza eram os formados na base do clube.

Zubeldía sofreu críticas por usar pouco a base (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo 2 X 2 Botafogo

19ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG); Eduardo Goncalves da Cruz (MS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA) (RS).

⚽ ESCALAÇÕES

São Paulo (Técnico: Maxi Cuberas)

Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Luciano e Lucas Moura; Ferreira e André Silva.

Botafogo (Técnico: Artur Jorge)

John, Damián Suárez, Barboza, Bastos e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Savarino e Tiquinho Soares.