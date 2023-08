O Peixe começou perdendo, com gol de Cristaldo após vacilo de João Basso. Soteldo entrou no decorrer do segundo tempo e logo deu assistência para Marcos Leonardo, que igualou o marcador. O venezuelano mudou o jogo e ainda concedeu o passe do gol da virada, anotado por Julio Furch. O Lance! realizou análises individuais das atuações: confira as notas dos jogadores alvinegros!