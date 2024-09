Torcedores do Fluminense vão à loucura com Felipe Melo após erro capital: ‘Aposenta logo’

Felipe Melo jogou em torno de dez minutos (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense F. C.)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 22:43 • Rio de Janeiro

O Fluminense saiu derrotado por 1 a 0 para o Botafogo, em partida válida pelo Brasileirão. Após o fim da partida, os torcedores do Fluminense se revoltaram com Felipe Melo na web. O jogador foi desarmado por Gregore no lance do gol de Luiz Henrique e saiu culpado pelo gol da vitória do Alvinegro.

Nas redes sociais, torcedores pediram a aposentadoria de Felipe e apontaram que com ele "não dá mais". O jogador entrou aos 46 minutos do segundo tempo, no lugar de Nonato. Aos 50, o lance polemico aconteceu. Veja alguns comentários na internet abaixo:

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

(Foto: Reprodução/ Instagram)

(Foto: Reprodução/ Threads)