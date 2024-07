Torcedores do Fluminense se desesperam com atuação de zagueiro contra o Cuiabá: ‘Erra tudo que tenta’

(FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 21:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Torcedores do Fluminense na web criticaram a atuação do zagueiro Thiago Santos durante o primeiro tempo do duelo com o Cuiabá neste domingo (21), na Arena Pantanal. O jogador foi o principal alvo de reclamações dos tricolores no empate parcial em 0 a 0 pela 18ª rodada do Brasileirão.

Nas redes sociais, internautas detonaram o atleta por erros na primeira etapa, sobretudo na saída de bola. Thiago Santos tentou nove bolas longas ao longo dos 45 minutos iniciais, com seis certas. A insistência nos lançamentos levou torcedores do Fluminense à loucura, e alguns ironizaram o zagueiro com comparações a Pirlo, Modric e ao companheiro Thiago Silva.

Confira abaixo publicações de torcedores do Tricolor sobre Thiago Santos:

✅ FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Fluminense

18ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: 21 de julho de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT);

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Maira Mastella Moreira (Fifa-RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

⚽ ESCALAÇÕES:

Cuiabá (Técnico: Petit)

Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Fernando Sobral; Derik Lacerda, Pitta e Jonathan Cafú.

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, André, Ganso, Jhon Arias e Marquinhos; Germán Cano.

Equipe do Fluminense antes da partida contra o Cuiabá; zagueiro foi criticado por torcedores (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)