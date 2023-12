O Manchester City estreia nesta terça-feira (19) na Copa do Mundo de Clubes da Fifa contra o Urawa Reds, do Japão, em busca de uma vaga na final contra o Fluminense. Na lista dos jogadores relacionados para esta partida decisiva, o City cortou Haaland, De Bruyne e Doku, três dos jogadores mais importantes do time, não só do jogo, mas do Mundial. A torcida tricolor comemorou a notícia nas redes sociais; confira: