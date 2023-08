A boa fase do Botafogo tem chamado a atenção inclusive de torcedores rivais. No último jogo do Botafogo pelo Brasileirão, contra o Internacional, contou com a presença de um "penetra" na torcida alvinegra. Um torcedor do Flamengo foi avistado no meio da torcida do Botafogo usando a camisa do rival rubro-negro.