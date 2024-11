Torcedores do Flamengo perdem paciência com jogador contra o Cruzeiro: ‘Irritante demais’

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante partida contra o Cruzeiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 21:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Torcedores do Flamengo tomaram conta das redes sociais durante a partida contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (6). O nome do volante Allan chegou a ser o assunto mais comentado no X (antigo Twitter) ao longo do duelo, válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Internautas perderam a paciência com a atuação do jogador no primeiro tempo do jogo. Muitas das críticas têm relação com o investimento de R$ 43,1 milhões (8,2 milhões de euros) que o Rubro-Negro fez para contratar o meio-campista junto ao Atlético-MG no ano passado.

Confira publicações de torcedores do Flamengo sobre Allan contra o Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Flamengo

32ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Gabriel Verón e Kaio Jorge.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan, Alcaraz; Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

