Torcedores do Flamengo perdem a paciência com jogador: ‘Não pode ser titular’

Tite, comandante do Flamengo. (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 16:55 • Redação do Lance!

O gol que abriu o placar para o Criciúma no duelo com o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Brasileirão, tirou torcedores do Rubro-Negro do sério. Ayrton Lucas, lateral escalado por Tite para a partida, foi o jogador mais criticado.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Confira reações da torcida nas redes sociais:

Torcedores criticam defensor do Flamengo

Ayrton Lucas em ação com a camisa do Flamengo. (Armando Paiva / LANCE!)