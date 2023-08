Muito distante do futebol praticado nos tempos áureos, o Flamengo contava com uma possível decisão no Maracanã para, quem sabe, virar a chave e retomar o favoritismo na busca do pentacampeonato de Copa do Brasil. O que não aconteceu. A definição pelo Morumbi causou frustração entre rubro-negros, que tornaram o assunto ''Parabéns, São Paulo'' um dos mais comentados na web nesta segunda-feira (28).