O Flamengo buscou o empate com o São Paulo já nos acréscimos, após Luiz Araújo, eleito o melhor em campo pela torcida, ser derrubado dentro da área e o árbitro assinalar pênalti. Para além do lance decisivo, o desempenho do atacante empolgou os rubro-negros nas redes sociais, que cobraram sua titularidade no duelo decisivo de quarta-feira (16), contra o Grêmio, também no Maracanã.