O Palmeiras atestou a condição de favorito diante do Deportivo Pereira nesta quarta-feira (23) e deu mais que a vitória aos torcedores. A atuação deslumbrante na Colômbia se tornou um dos assuntos mais comentados no Brasil, seja por torcedores ou por rivais que também se renderam ao domínio paulista diante do adversário.