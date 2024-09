Torcedores do Flamengo detonam Pulgar e escolha de Tite: ‘Erro vergonhoso’

Pulgar, do Flamengo, durante partida contra o Peñarol no Maracanã pela Copa Libertadores 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 19:44 • Rio de Janeiro

No confronto de ida das quartas de final da Libertadores entre Flamengo e Peñarol, Pulgar vacilou no gol da equipe uruguaia. Com um erro de passe do chileno, os Carboneros saíram em contra-ataque e Cabrera abriu o placar.

Pulgar, do Flamengo, disputa a bola com um jogador do Peñarol no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Mística em Flamengo x Peñarol aponta que um dos dois será campeão da Libertadores

Nas redes sociais, o volante foi muito criticado por conta da falha e apontado como o vilão do time. Mas também o técnico Tite foi muito cornetado pela escolha do jogador no lugar de Léo Ortiz.

Confira as reações na web

Torcedores do Flamengo criticam Erick Pulgar (Foto: Reprodução/Threads)

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Peñarol

Copa Libertadores - Quartas de Final (Ida)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de setembro, 19h

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)