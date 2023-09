Contrariando boa parte das expectativas, Jorge Sampaoli optou por escalar Matheus Cunha para o duelo contra o Athletico, na noite desta quarta-feira (13). A escolha do técnico argentino frustrou rubro-negros, que contavam com a estreia de Rossi - visto que o goleiro treinou com o grupo durante a Data-FIFA e estava sendo preparado para o jogo desta 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.