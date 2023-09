O Fenerbahçe abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo, com Alexander Djiku. O segundo gol saiu aos 10' e teve a participação de um velho conhecido da torcida do Flamengo: Léo Duarte. O zagueiro marcou contra e foi um dos destaques negativos da dura derrota do Basaksehir. Sebastian Szymanski fechou a conta com dois tentos, um aos 20' e outro aos 80', para garantir a goleada.