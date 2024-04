Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 14:09 • São Paulo (SP)

Durante a partida entre Grêmio e Estudiantes, em que o Imortal venceu por 1 a 0 fora de casa, torcedores do time argentino fizeram gestos racistas para a torcida gaúcha. O jogo de terça-feira (23) aconteceu no Estadio Jorge Luis Hirschi, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Confira o momento no vídeo acima.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Torcida do Estudiantes (Foto: Fotobairesarg/AGIF)

CONFIRA A NOTA OFICIAL DO ESTUDIANTES APÓS CASO DE RACISMO CONTRA TORCIDA DO GRÊMIO

"O Estudiantes de La Plata iniciou esta manhã uma investigação e um procedimento administrativo interno para identificar os indivíduos que cometeram crimes raciais no jogo da noite da última terça-feira contra o Grêmio.

Além da ação que resultará em sanção exemplar para as pessoas envolvidas, denunciaremos esse comportamento na justiça criminal, que viola leis e acordos internacionais. Disponibilizaremos todas as provas obtidas para a investigação. Ao mesmo tempo, será avaliada a possibilidade de iniciar uma ação cível para que os envolvidos sejam responsáveis ​​pelos danos que possam ser causados ​​à nossa instituição.

Do clube apoiamos a campanha da Conmebol “Basta de Racismo!” e estamos empenhados em rejeitar veementemente qualquer acto de racismo como o que ocorreu ontem à noite. Continuaremos com nosso trabalho permanente de conscientização de nossos associados e apoiadores, e também de sanção a quem se desviar do caminho de respeito e bom comportamento que nos identifica."