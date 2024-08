Torcedores do Corinthians se declaram por dupla: “Excitante”

Rodrigo Garro foi destaque na classificação pela Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 00:25 • São Paulo

Faz tempo que a torcida do Corinthians espera por uma boa atuação da dupla Rodrigo Garro e Igor Coronado para confirmar a expectativa que as contratações geraram. Com desfalques no meio-campo contra o Bragantino, nesta terça-feira (20), o técnico Ramón Diaz escalou os dois no time inicial pela Copa Sul-Americana e a atuação no primeiro tempo gerou declarações de amor para os jogadores, algumas até mais ousadas.

Desde que chegou ao Corinthians, o treinador argentino tem utilizado Garro com mais frequência e em muitas rodadas nem chegou a colocar Coronado em campo. E o camisa 10 parece ser mesmo o preferido dos torcedores, que fizeram questão de mostrar muito amor nas redes depois do gol marcado na primeira etapa do jogo em que o time se classificou para as quartas-de-final..

✅ FICHA TÉCNICA - Corinthians 1 x 2 Bragantino

Oitavas de Final - Sul-Americana

🗓️ Data e horário: terça-feira, 20 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL)

🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Richard Ortiz (COL)

🟨 Cartões amarelos: Giovane (Corinthians); Evangelista, Jadsom e Mosquera (Bragantino)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ Gols: Rodrigo Garro (Corinthians); Luan Cândido e Eduardo Sasha (Bragantino)

⚽ ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Cacá; Fagner (Matheuzinho), Charles (Breno Bidon), Ryan, Rodrigo Garro, Igor Coronado e Matheus Bidu; Giovane (Pedro Henrique).

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Fabricio; Nathan Mendes (Mosquera), Eduardo Santos, Douglas Mendes e Luan Cândido; Jhon Jhon (Guilherme Lopes), Lucas Evangelista e Lincoln (Jadsom); Eduardo Sasha, Thiago Borbas e Vitinho (Hurtado).