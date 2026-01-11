Torcedores do Corinthians elegem melhor em campo em estreia no Paulistão
Zagueiro abriu o placar para o Timão contra a Ponte Preta
Zagueiro artilheiro, Gustavo Henrique foi eleito um dos melhores em campo na vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Timão venceu por 3 a 0, com gols de Gustavo Henrique, André Ramalho e o volante André.
O zagueiro abriu marcou o segundo gol do Corinthians no jogo. Em cobrança de escanteio, subiu mais alto que a defesa da Ponte Preta e marcou de cabeça.
Agora, o Timão concentra as atenções em dois confrontos contra adversários da Série A do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, dia 15, enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, às 19h30. Depois, encara o São Paulo no dia 18, às 16h, na Neo Química Arena.
Corinthians traça estratégia para reforços após fim do transfer ban
Nesta sexta-feira (9), a Fifa retirou o transfer ban após o Corinthians pagar uma dívida com o Santos Laguna, referente à contratação de Félix Torres, realizada em 2024. O Timão pagou cerca de R$ 35 milhões, à vista, ao time mexicano. Com isso, ficou livre da punição da Fifa, que vigorava desde agosto do ano passado, e está autorizado a fazer contratações nesta janela de transferências.
Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão, revelou que o clube atua no mercado para trazer novos jogadores, mas descartou "loucuras" financeiras. A ideia é contratar apenas atletas livres ou por empréstimo.
