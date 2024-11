Marlon Freitas, do Botafogo, durante partida contra o Cuiaba pela 33ª rodada do Brasileirão. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 12:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo perdeu a oportunidade de manter a boa vantagem para o Palmeiras, após o empate sem gols contra o Cuiabá na 33ª rodada do Brasileirão, neste sábado (9), mas a situação seria diferente se o Marlon Freitas tivesse acertado o chute de fora da área adversária, no final do primeiro tempo. O lance do capitão alvinegro repercutiu entre os torcedores do Glorioso que, apesar de irritados com a oportunidade perdida, acreditam na predestinação contra o Atlético-MG na final da Libertadores.

Reação dos torcedores do Botafogo sobre Marlon Freitas

Lances perdidos de Marlon Freitas

A jogada ofensiva para o Botafogo começou exatamente com Marlon Freitas, ao avançar com Thiago Almada, quem passou para Vitinho na direita. O lateral-direito trocou passes com Savarino, que tentava espaço na zaga no Cuiabá, depois entregou a bola para o capitão alvinegro.

Ao perceber uma abertura, de fora da área, Marlon Freitas soltou uma bomba no gol do Cuiabá. A clara oportunidade para o Botafogo não deu chances de reação para Walter, goleiro do Dourado, mas "foi salva" pela trave, que impediu a decisão alvinegra.

Embora esta jogada tenha sido marcante na atuação de Marlon Freitas, neste sábado (9), contra o Cuiabá, não foi a única perdida pelo volante. No fim da segunda etapa, o capitão fez um passe certeiro para Igor Jesus dentro da área.

O atacante avançou para o gol, mas cruzou a bola para Júnior Santos, que finalizou com uma bola rasteira. A clara oportunidade para o Botafogo foi salva quase em cima da linha por Marllon, zagueiro do Cuiabá. No rebote, a bola voltou para o Glorioso, assim, o capitão recebeu livre no meio da área, mas foi o chute foi errado e a bola foi isolada.

