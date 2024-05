Torcedores do Botafogo detonam arbitragem de Wilton Pereira Sampaio na web: ‘Pior do Brasil’

Wilton Pereira Sampaio durante Fortaleza x Botafogo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 19:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Botafogo não ficaram nada satisfeitos com a arbitragem após o empate em 1 a 1 diante do Fortaleza neste domingo (12), no Castelão. Na web, alvinegros criticaram a atuação de Wilton Pereira Sampaio e sua equipe durante a partida pelo Brasileirão.



O principal lance que irritou os botafoguenses ocorreu no segundo tempo da partida. Savarino disputou a bola com o goleiro João Ricardo perto da linha de fundo e rolou para Júnior Santos. O atacante teria a chance de chutar sem goleiro, mas o árbitro apitou a saída de bola após alguns segundos de vantagem, não deixando a jogada seguir.

Pouco depois, a transmissão da partida mostrou o replay do lance, e a impressão é de que a bola não cruzou totalmente a linha de fundo. Como o jogo foi paralizado por Wilton Pereira Sampaio antes do gol ser marcado, o VAR não pode intervir para consertar o suposto erro. Vale dizer que não foram divulgados, até o momento, ângulos definitivos para afirmar se realmente houve a saída de bola ou não.

Além da jogada de Savarino, os torcedores do Botafogo também citaram as muitas faltas de ataque marcadas, afirmando que o árbitro não deixou o jogo correr. Veja abaixo algumas postagens de alvinegros na web sobre a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio.

Arbitragem foi muito criticada durante Fortaleza 1 x 1 Botafogo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)