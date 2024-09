Artur Jorge técninco do Botafogo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







28/09/2024

Até o momento, empatando com o Grêmio por 0 a 0, torcedores do Botafogo criticaram de forma firme o técnico Artur Jorge por deixar o volante Allan fora da lista dos titulares. Para o jogo deste sábado (28), (ainda em curso), devido os desgastes físicos do último confronto intenso contra o São Paulo pela Libertadores, o Glorioso veio a campo com um time 'misto', e a escalação inicial virou alvo de crítica da torcida.

Quantos minutos Allan tem pelo Botafogo em 2024?

Desde que foi apresentado no Botafogo, no dia 2 de julho de 2024, Allan entrou em apenas seis jogos no Brasileirão. Confira a lista abaixo;

45 minutos em campo contra o Cruzeiro

66 minutos em campo contra o Atlético-GO

55 minutos em campo contra o Juventude

10 minutos em campo contra o Flamengo

10 minutos em campo contra o Corinthians

21 minutos em campo contra o Fluminense

Allan sendo apresentado a torcida do Botafogo ao lado de Thiago Almada e Igor Jesus (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Números de Allan na carreira

Aos 33 anos, Allan já atuou em 504 jogos na carreira, com 17 gols e 43 assistências. O jogador já atuou por Napoli, Udinese, Vasco, Everton e Al-Wahda, seu último clube. Pela Seleção Brasileira, fez 10 jogos.