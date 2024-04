(Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 20:27 • São Paulo (SP)

Torcedores do Atlético-MG foram à loucura nas redes sociais com Gustavo Scarpa na vitória por 3 a 0 sobre o Cuiabá, pela quarta rodada do Brasileirão, e compararam o gol anotado pelo meia com Ronaldinho Gaúcho.

Scarpa anotou o segundo gol do Atlético-MG ao bater falta rasteira, no momento em que a barreira do Cuiabá saltou, relembrando os velhos tempos de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Galo. O “Bruxo” ficou marcado por um gol de falta rasteiro na histórica goleada por 5 a 4 sobre o Santos.

No mês de abril, Scarpa soma oito jogos pelo Atlético-MG, com seis gols e duas assistências. Ele foi a principal contratação do Galo para a temporada.

O clube mineiro venceu a concorrência do Flamengo e adquiriu os direitos do meio-campista junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por cinco milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões, em valores atualizados). O contrato é válido por quatro temporada.

O meia Gustavo Scarpa em ação pelo Galo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)

O Atlético-MG de Gustavo Scarpa volta a campo na terça-feira (30), às 21h, contra o Sport, na Arena MRV, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Dois dias depois, o Cuiabá visita o Goiás pela mesma competição. No Brasileirão, o Galo lidera a tabela, com oito pontos, enquanto o Dourada amarga a lanterna do campeonato.