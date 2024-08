Torcedores do Atlético-MG criticam Saravia, após falha: ‘Foi juvenil’

Saravia falhou no primeiro gol da partida, contra o San Lorenzo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 22:28 • Buenos Aires (ARG)

Nesta terça-feira (13), o Atlético-MG enfrenta o San Lorenzo, no Estádio Pedro Bidegain, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O time mineiro saiu atrás no placar, após uma falha na saída de bola do lateral Saravia. O gol foi marcado pelo Alexis Cuello, aos 17 minutos do primeiro tempo.

Devido ao erro de passe, que resultou no gol do San Lorenzo, o argentino Saravia sofreu duras críticas dos torcedores do Atlético-MG, nas redes sociais. Confira alguns comentários da torcida do Atlético-MG no X:

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre San Lorenzo e Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

SAN LORENZO X ATLÉTICO-MG

JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, 13 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires-ARG;

📺 Onde assistir: Paramount+;

🟨 Árbitro: Gustavo Adrian Tejera Capo (URU);

🚩 Assistentes: Martin Soppi San Martin (URU) e Carlos Javier Barreiro Jara (URU);

🖥️ VAR: Andres Ismael Cunha Soca;

⚽ ESCALAÇÕES:

SAN LORENZO (Técnico: Leandro Romagnoli)

Altamirano; Nahuel Arias, Lujan, Gastón Campi e Báez Sotelo; Remedi, Tripicho e Elián Irala; Reali, Leguizamon e Alexis Cuello.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Éverson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso; Arana, Vera, Otávio e Scarpa; Bernard, Paulinho e Deyverson.