Torcedores disparam contra expulsão em São Paulo x Cruzeiro: ‘Criminoso e irresponsável’

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 19:56 • São Paulo (SP)

Torcedores reclamaram da entrada de Marlon, que recebeu cartão vermelho aos 38 minutos do primeiro tempo do duelo entre São Paulo e Cruzeiro, no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo da equipe mineira acertou o tornozelo de Calleri com as travas da chuteira e, após revisão no VAR, o árbitro Lucas Paulo Torezin retirou o cartão amarelo e expulsou o jogador.

Com superioridade numérica, o Tricolor terminou a primeira em vantagem. O gol do São Paulo foi marcado por Lucas, que foi às redes nos primeiros minutos da partida.

Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro se irritaram com a expulsão do lateral-esquerdo, mas concordaram com a decisão da equipe de arbitragem.

VEJA AS REAÇÕES NA INTERNET SOBRE A EXPULSÃO DE MARLON