Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 14:49 • São Paulo (SP)

Os torcedores nas redes sociais culparam Rogério Ceni pela eliminação do Bahia na Copa do Nordeste. Após empate sem gols no tempo normal, o Tricolor de Aço foi derrotado nos pênaltis para o CRB, caindo na semifinal da competição.

Além da eliminação precoce na Copa do Nordeste, o Bahia de Rogério Ceni também decepcionou no Campeonato Baiano, sendo derrotado pelo rival Vitória na final do estadual.

Após a pausa no Brasileirão, o Bahia de Rogério Ceni vai enfrentar o Atlético-MG na Série A. O duelo será disputado no domingo (2), às 16h, na Arena MRV. O Tricolor de Aço é o vice-líder da competição, empatado em pontos com o Athletico-PR.

Rogério Ceni ainda não conquistou títulos pelo Bahia, mas desde que se aposentou e virou treinador, ele faturou a Florida Cup (2017) pelo São Paulo; a Série B: (2018), Campeonato Cearense (2019, 2020) e Copa do Nordeste (2019) pelo Fortaleza; e o Brasileirão (2020) Supercopa do Brasil (2021) e Campeonato Carioca (2021) pelo Flamengo

(Foto: Divulgação / Bahia)

