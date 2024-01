Cobiçado por Flamengo e Fluminense, o atacante Luiz Henrique, do Bétis, fechou com o Botafogo. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o atleta ficará um período no Alvinegro e depois atuará pelo Lyon. Nas redes sociais, torcedores tricolores e rubro-negros comentaram o assunto.