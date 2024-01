O Flamengo busca um ponta no mercado e tentou fechar com Luiz Henrique, do Real Bétis (ESP). Membros da diretoria rubro-negra viajaram à Sevilha para negociar a contratação, no entanto, o clube espanhol não aceitou as condições propostas pelos brasileiros. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.