Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 20:41 • São Paulo (SP) • Atualizada em 09/05/2024 - 21:59

O técnico Abel Ferreira promoveu mudanças no ataque do Palmeiras durante o segundo tempo do jogo contra o Liverpool, do Uruguai, pela Libertadores. A escolha do treinador em colocar Rony em vez de Flaco López foi contestada por torcedores nas redes sociais.

Aconteceram três substituições simultâneas no Verdão, na segunda etapa: entraram Luis Guilherme, Zé Rafael e o próprio Rony. Estêvão, Aníbal Moreno e Lázaro saíram.

Flaco López e Rony, atacantes do Palmeiras de Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Torcedores do Palmeiras questionaram os motivos da entrada de Rony e o motivo de Flaco López ter perdido espaço com Abel Ferreira. O centroavante entrou apenas na reta final do jogo.

O argentino, inclusive, não mais titular do Verdão desde o jogo contra o São Paulo. Diante do Botafogo-SP, Cuiabá e Liverpool, ele ficou na reserva.

Confira algumas reações da web sobre as escolhas de Abel Ferreira no ataque do Palmeiras!

✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL-URU X PALMEIRAS

COPA LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS - QUARTA RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 9 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estadio Centenário

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)

🚩 Assistentes: Roberto Padilla (COL) e Jhon Gallego (COL)

🖥️ VAR: David Rodriguez (COL)

⚽ ESCALAÇÕES

LIVERPOOL-URU (Técnico: Emiliano Alfaro)

Sebastián Lentinelly; Jean Rosso, Kevin Amaro, Matías De Los Santos, Miguel Samudio e Agustín Cayetano; Lucas Lemos, Lucas Wasilewsky e Martín Barrios; Matías Ocampo e Luciano Rodríguez.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Estêvão.