Torcedores criticam atuação de titular do Flamengo: ‘Está desesperado’

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 20:42 • São Paulo (SP)

Torcedores do Flamengo criticaram a atuação de Varela no primeiro tempo do duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Escolhido por Tite para iniciar o confronto, o uruguaio sofreu na recomposição defensiva e pouco auxiliou na construção da equipe carioca.

O atleta, inclusive, deu condições para o zagueiro Vitor Reis, aos sete minutos de jogo, abrir o placar para o Verdão, que diminuiu a vantagem rubro-negra. Na partida de ida, disputada no Maracanã, a equipe comandada por Tite derrotou o rival por 2 a 0.

Confira alguns comentários a seguir:

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x FLAMENGO

OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 20h;

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🟨 Árbitro: Anderson Daronco;

ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Vitor Reis, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Rony e Flaco López.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Arrascaeta e Gerson; Luiz Araújo e Pedro.

A atuação de Varela foi criticada por torcedores do Flamengo nas redes sociais (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)