Realizamos escolta com apoio de outras instituições e uso de veículos e aeronave se for preciso, abordagem a pessoas e veículos com a utilização policiais militares e cachorros de faro para detecção de entorpecentes, armas de fogo, armas brancas, fogos de artifício e outros materiais ilícitos e proibidos conforme regras da competição, e também a condução de forma organizada e ordeira até os locais onde os torcedores assistirão a partida com apoio da cavalaria e tropa do BEPE e do CHOQUE. Neste evento em particular, foi localizado entorpecente nas vestes de 02 (duas) torcedoras onde a abordagem foi realizada por policiais femininas, e mais entorpecente dentro do ônibus onde estes torcedores estavam, sendo que mais 02 pessoas foram conduzidas para procedimento.