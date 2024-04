Torcedor mirim faz pedido inusitado ao técnico do Botafogo; veja vídeo

Aos risos, Artur Jorge prometeu ao torcedor mirim não atender ligação de Cristiano Ronaldo (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 14:57 • Rio de Janeiro (RJ)

A saída de Luís Castro do Botafogo em junho do ano passado ainda é uma questão que não foi bem digerida pela torcida botafoguense. O atual técnico do clube, Artur Jorge, há menos de um mês no cargo, foi surpreendido por um pedido inusitado de um torcedor mirim que tem justamente relação com a ida de Castro para o futebol árabe.

Henrique, pequeno torcedor do Botafogo, pediu ao treinador português para não atender telefonema de Cristiano Ronaldo. Aos risos, Artur Jorge prometeu não atender a uma ligação do atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e garantiu que seu foco é o Botafogo. Veja o vídeo:

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relembre a saída de Luís Castro

No ano passado, quando o Botafogo estava na liderança do Campeonato Brasileiro, Cristiano Ronaldo telefonou para Luís Castro e pediu para o treinador português assumir o comando do Al-Nassr. Castro aceitou a oferta e deixou o clube alvinegro, que acabou perdendo o primeiro lugar na reta final do Brasileirão.