Torcedor do San Lorenzo é flagrado fazendo gestos racistas para torcida do Atlético-MG

Torcedor do San Lorenzo é flagrado fazendo gestos racistas em direçãoà torcida do Atlético-MG (Foto: Reprodução/Internet)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 00:30 • Buenos Aires (ARG)

Torcedor do San Lorenzo foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Atlético-MG. Os torcedores atleticanos, que estavam presentes no Estádio Nuevo Gasómetro, para acompanhar o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, registraram o momento.

Pouco antes do fim da primeira etapa, alguns torcedores do San Lorenzo, que estavam perto da divisão entre as torcidas, começaram a imitar macacos para a torcida do Atlético-MG. Os atleticanos que estavam no local, indignados com a situação, cantaram: "Racista! Racista!".

Acompanhe o vídeo:

Detalhe importante é que mais de um torcedor do time argentino fez o gesto racista em direção aos atleticanos.

Minutos depois, a segurança entre a divisão das torcidas foi reforçada com mais homens fazendo o cordão humano. Até o momento, a Conmebol não se pronunciou sobre os episódios.