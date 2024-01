Uma nova torcedora do Fluminense nasceu em Porto Alegre, e seu nome, Laura Nense Farias Sant'Anna, foi uma surpresa para a mãe, Jamylle. O pai, Wagner Sant'Anna, apaixonado pelo Fluminense, decidiu batizar a filha com um nome que reflete sua paixão ao clube tricolor. A escolha foi anunciada apenas quando ele chegou em casa com a certidão de nascimento.