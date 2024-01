A atleta paralímpica Verônica Hipólito saiu em defesa de seu amigo, Vinícius Rodrigues, após a prova do líder do reality show, BBB 24, da Rede Globo. O paratleta teve dificuldades para cumprir a prova e o público criticou a produção do programa - mas Verônica fez questão de defendê-lo em seu perfil.