Torcedor do Fluminense cria cerveja em homenagem ao título da Libertadores de 2023

Leonardo Botto cria cerveja em homenagem a Libertadores do Fluminense (Divulgação / Ana Nogueira)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O dia 4 de novembro sempre será lembrado com carinho pela torcida do Fluminense, após o título inédito da Libertadores, conquistado em 2023. Em forma de homenagem, o mestre cervejeiro Leonardo Botto, torcedor do tricolor, decidiu criar sua própria cerveja, levando o nome de "Golden Ale", a "Glória Eterna".

No rótulo, há uma ilustração do cartunista Marcelo Tibúrcio retratando o Papa João Paulo II, reconhecido como o padroeiro do time carioca, segurando uma caneca cheia de cerveja, a taça da Libertadores e com o Cristo Redentor ao fundo. A letra "O" de Glória Eterna é representada pelo Maracanã, o local onde o tricolor alcançou a glória de se tornar Campeão da América.

A bebida foi concebida para comemorar o momento jubiloso do Fluminense, capturando os sabores da vitória, da gratidão e do fervor pela torcida e pelos emblemas tricolores. Sua coloração dourada reflete o espírito dos campeões, enquanto sua leveza e refrescância, combinadas com um baixo amargor e notas frutadas provenientes das raspas de casca de laranja importadas da Argentina, não são coincidências na escolha dos ingredientes.

— Fiz a bebida para comemorar com os amigos no fim do ano passado, mas ela só ficou pronta em fevereiro e foi lançada apenas semana antes da Recopa, onde fomos consagrados campeões mais uma vez — contou Botto.

A Glória Eterna foi produzida em apenas 796 garrafas, todas as quais já foram vendidas. O sucesso foi tão grande que Botto está considerando uma nova remessa. No entanto, para os torcedores tricolores interessados em experimentar, é necessário seguir o Instagram @gloriaeterna1902, pois ainda restam nove barris de chope, totalizando 450 litros, que ainda podem ser degustados.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— Vamos colocar esses barris em bares e restaurantes que os donos sejam tricolores. A ideia é disponibilizar depois dos jogos em que formos campeões esse ano para celebrar entre amigos — adianta Leonardo.

Essa não foi a primeira cerveja tricolor desenvolvida por Botto. A primeira foi lançada em 2007, quando o time carioca venceu a Copa do Brasil. Essa vitória pôs fim a um jejum de 23 anos sem conquistas nacionais para o clube.

— Eu tive um sonho em 2007 que me dizia que para sermos campeões da Copa do Brasil, eu tinha que fazer uma cerveja. Fiz e deu certo, vencemos. Desde então, acredito na superstição. Comecei a desenvolver a Glória Eterna em outubro do ano passado — detalha.