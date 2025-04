Torcedor colombiano é assassinado em Porto Alegre

Um torcedor do Atlético Nacional, da Colômbia, foi morto em Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira (11), após a partida em que o clube de Medellín foi derrotado pelo Internacional por 3 a 0, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Libertadores, na quinta-feira (10). Houve uma briga entre os próprios colombianos, e o torcedor Alejandro Lopera Zuluaga foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos.

- Ainda estamos tentando entender o que aconteceu. Conversamos com testemunhas, todas colombianas, que nos relataram algumas coisas. Todas elas são colombianas. O que sabemos é que eram de cinco a oito homens envolvidos nesta confusão – afirmou a delegada Raíssa Araújo ao jornal “Correio do Povo”, de Porto Alegre.

Um segundo torcedor do Atlético Nacional também foi esfaqueado e teve de ser encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde passou por um procedimento cirúrgico.

Motorista de aplicativo socorreu colombiano ferido a facadas

De acordo com a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, um motorista de aplicativo transportava a vítima para um hospital e abordou policiais no Bairro Cidade Baixa, por volta das 3h, com pedido de ajuda.

- Tiraram o meu celular para eu não fugir e ligar para polícia. Já foram colocando a pessoa no banco de trás. Eu fui em direção ao HPS, mas o homem já estava morto. Eu vi a viatura da polícia e pedi ajuda - contou o motorista Lucas Aguiar ao canal “RBS”.

A briga teria começado entre os próprios torcedores. Alejandro Zuluaga foi atingido por facadas e não resistiu aos ferimentos. O suspeito de ser o autor da agressão também foi ferido com facadas e golpes de madeira ao tentar escapar de represálias de outros torcedores. Ele entrou em dois estabelecimentos comerciais para se proteger e acabou sendo espancado.