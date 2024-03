Carpini assumiu o comando do Tricolor neste ano (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 16:33 • São Paulo (SP)

Thiago Carpini, treinador do São Paulo, estaria enfrentando algumas dívidas no momento, segundo informado pelo portal do jornalista Léo Dias. Eliminado do Campeonato Paulista no último final de semana, as dívidas seriam quanto a aluguel e cartão de crédito.

De acordo com o que foi levantado, Carpini teria uma dívida pendente desde julho de 2022, que beira os R$ 30 mil no cartão de crédito. Além disso, teria outra no valor de R$ 6.275,70, também no cartão.

Carpini se mudou para a capital paulista no começo deste ano, quando Dorival deixou o posto de treinador do Tricolor para assumir a Seleção Brasileira.

Mesmo assim, trouxe mais uma dívida um pouco menor: R$ 101,89. Este valor seria referente ao aluguel de um imóvel localizado em Campinas, em São Paulo.

No domingo (17), o São Paulo foi eliminado pelo Novorizontino nas penalidades, em uma partida disputada no Morumbis.

Carpini estaria devendo no cartão de crédito (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)