Téo José vai narrar competição nacional no streaming

Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 12:23 • Rio de Janeiro (RJ)

A Zapping, plataforma líder de streaming de TV na América Latina, anunciou a contratação de Téo José para liderar as transmissões da Série C do Campeonato Brasileiro. Além do locutor goiano, a equipe do Zapping Sports, canal esportivo proprietário da operadora, será composta pelo narrador Marcelo do Ó e os comentaristas Luiz Ademar, Bruno Camarão e Fabiano Linhares.

A estreia de Téo José ocorre neste sábado (20), no confronto de abertura do torneio, entre Remo e Volta Redonda, às 17h, ao lado de Luiz Ademar. Segundo o locutor, a chance de dar voz ao torneio nacional fez brilhar os olhos desde o início das tratativas.

- É a primeira vez que narro a competição, e assim que recebi o convite já quis aceitar, porque vejo como uma oportunidade única de levar emoção para diversos torcedores fanáticos espalhados pelo Brasil. Acredito que a Série C nunca teve o tratamento que a Zapping irá oferecer, com uma equipe de narradores e comentaristas tão fortes e um espaço tão privilegiado - afirmou.

Essa será a segunda oportunidade de Téo José no projeto esportivo da Zapping. Em 2023, o narrador já havia liderado as transmissões do Mundial de Handebol Feminino. Aos 60 anos, o jornalista acumula

passagens por SBT, Band, Jovem Pan, Fox Sports, RedeTV! e TV Manchete.