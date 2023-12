A gravidez foi revelada ao público quando Távila entrava no quinto mês de gestação. Ao contar sobre a novidade para seus seguidores, Iran disse que era um menino e que o nome do filho seria "Cristiano Ronaldo", em homenagem ao craque português. No entanto, com o término do relacionamento, a mãe do bebê optou por mudar o nome e o filho se chamará "Davi".