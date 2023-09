- Eu não costumo ler as críticas, mas o que eu leio não me incomoda emocionalmente. Claro que não é bom ver essas coisas, mas eu sempre vou seguir a linha de "quem me conhece, sabe". Eu não sou nada do que as pessoas estão falando por aí. Eu sempre tento focar nas coisas boas e é isso que importa - completou Távila.