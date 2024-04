Streamer é impedido de seguir live após comemorar gol do Real Madrid no estádio do Manchester City

Speed foi impedido de continuar live (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 18:48 • São Paulo (SP)

O streamer de sucesso IShowSpeed teve que encerrar uma live que estava fazendo durante a partida entre o Manchester City e Real Madrid, pela Champions League.

No estádio do clube inglês, o influenciador se complicou ao comemorar o gol marcado pelo time espanhol. A atitude teria incomodado alguns torcedores da equipe do City e ele precisou desligar a transmissão para não gerar maiores problemas.

Nascido nos Estados Unidos, em 2005, Darren Watkins Jr - que ficou mundialmente conhecido como Speed -, se tornou um verdadeiro fenômeno na internet e está cada vez mais envolvido com personalidades do esporte.

Speed se tornou criador de conteúdo em 2017, mas viralizou em 2021, com algumas lives que costumava produzir na Twitch e YouTube, por conta das suas reações enquanto jogava vídeo-game.

Hoje, conta com 22 milhões de inscritos no seu canal e mais de 14 milhões de seguidores no Instagram. No Brasil, começou a se destacar bastante por suas visitas ao país e interações com nomes como o próprio Luva de Pedreiro. Inclusive, os dois sempre costumam a aparecer juntos. Em ocasiões mais recentes, Speed até vestiu a camisa da Seleção Brasileira.

