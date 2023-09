O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJD) vai julgar na tarde desta quinta-feira (28), a partir das 13h, 12 jogadores denunciados por manipulação de resultados no futebol brasileiro em 2022. A sessão extraordinária será realizada durante a COB EXPO, evento que se apresenta como iniciativa do movimento olímpico para união de gestores, atletas, ex-atletas, indústria, praticanetes e fãs do esporte.