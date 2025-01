Jogador de futebol é morto após pisar no pé de traficante em festa de réveillon

O jovem Kauan Galdino Florêncio Pereira foi morto após ser baleado na cabeça por um traficante em uma festa na Baixada Fluminense, no Rio. De acordo com o portal "g1", o jogador de futebol de 18 anos foi atingido após pisar no pé do criminoso durante um evento de réveillon e teve morte cerebral confirmada na última quinta-feira (2).

Kauan estava internado no Hospital Posse, em Nova Iguaçu em estado grave, e não resistiu. Segundo o portal, o suspeito pelo assassinato seria o traficante conhecido como "Testa de Ferro". Goleiro de futebol amador, o jovem tinha sonho de se tornar atleta profissional. Renato Pereira, pai do jogador, revelou os últimos momentos com o filho.

- Ele passou a virada com a gente. Quando entrou 2025, ele recebeu uma mensagem no telefone dizendo que ele iria para um batalhão para ser paraquedista. Meu filho começou a dançar e pular de alegria. Ele tinha dois sonhos: ser jogador e paraquedista. Como ele é jovem, emocionado, ele disse que iria para a casa do parente dele. Eu ainda pedi: ‘Meu filhinho, não vai. Não vai, por favor’. Mas ele é jovem. Ele foi - disse Renato.

- Depois, bateram lá no portão de casa dizendo que o meu filho tinha sido baleado. Eu saí desesperado e fui para a UPA (de Queimados). Cada um fala uma coisa, mas ninguém sabe de fato o que aconteceu. O que sabemos é que o bandido deu um tiro à queima-roupa no meu filho. Atirou num menino estudioso. Fizeram uma covardia com um menino que é bobão, quieto, que só tinha tamanho - completou.