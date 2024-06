STJ toma decisão sobre amigo de Robinho também condenado por estupro na Itália

Robinho está preso desde março em penitenciária de São Paulo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 19:04 • São Paulo (SP)

Assim como fez com Robinho, a Corte Especial do STJ homologou a decisão da Justiça da Itália para a prisão de Ricardo Falco. O homem é amigo do ex-jogador e também foi condenado no país europeu por estupro coletivo de uma jovem, em 2013.

De acordo com o "G1", Falco deve cumprir a decisão da Justiça italiana no Brasil, assim como Robinho, que está na penitenciária de Tremembé, em São Paulo, desde março. A defesa tentou o arquivamento da homologação do processo, mas em vão.

Francisco Falcão, relator do caso, afirmou que o caso do amigo de Robinho é semelhante ao do ex-jogador. O ministro também revelou que a decisão do STJ foi referendada pelo STF. O Superior Tribunal de Justiça deve expedir o mandado de prisão em breve.

O CASO

Robinho e Ricardo Falco foram condenados em três instâncias da Justiça italiana pelo estupro coletivo de uma mulher albanesa, em Milão, há 11 anos. A lei brasileira não permite que cidadãos natos sejam extraditados para cumprimento de pena em outro país.